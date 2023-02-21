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Fenerbahçe'ye Crespo müjdesi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Miguel Crespo sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için son detayları görüşüyor. Anlaşma çok yakın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'ye Crespo müjdesi!

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Portekiz kulübü Estoril Praia'dan renklerine bağladığı Miguel Crespo, kısa sürede taraftarların kalbinde taht kurdu. Orta sahada gösterdiği dinamik performans ve hırslı oyunuyla futbolseverleri kendine hayran bırakan 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun sözleşmesi ise gelecek sezon sonunda bitecek.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yöneticiler de görüşmelere başladığı Crespo ile son aşamaya geldi. Tecrübeli futbolcunun kontratının 2027'ye kadar uzatılması için son detaylar konuşulurken, Crespo'nun yıllık 1.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Şu an 500 bin Euro garanti ücret alan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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