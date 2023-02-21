Fenerbahçe'de Jorge Jesus Konyaspor'u ezberliyor

Fenerbahçe bu sezon lige müthiş bir başlangıç yapmıştı. 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırmış rakip ağlara tam 13 gol yollamıştı. 4. hafta ise Konyaspor'a yenilerek bu sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında 10 kişi kalmıştı. Tüm maç Konyaspor'un hakimiyetinde oynanmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus hem bu maçın hem de Konyaspor'un oynadğı son karşılaşmaların videolarını izliyor. Tek tek not alarak rakibin artılarını, eksilerini çıkarıyor. Fenerbahçe'nin hedefi bu eksik maçı kazanarak Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirmek.



KONYASPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kanarya'nın Cumartesi günü erteleme maçında karşılaşacağı Konyaspor kötü bir dönemden geçiyor. Yeşil-beyazlılar deplasmanda Kayserispor'u mağlup ettikten sonra çıktığı 7 maçı kazanamadı. 13 gol yedi. 8 gol attı. Fenerbahçe düşüşteki rakibini mağlup ederek yeni bir galiibiyet serisi hedefliyor.