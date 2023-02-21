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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Attila Szalai, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bir süredir İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın nabız yokladığı Macar savunmacıya bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Ada ekibinin transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken kadrosundaki yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Gösterdiği performansla dikkat çeken Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

2021 yılında Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu kısa süre içinde kalitesini ispatladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Fenerbahçe teknik heyeti de Szalai'nin performansından oldukça memnun.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Teknik direktör Jorge Jesus'un, Luan Peres'in de iyileşmesiyle savunma rotasyonuna güveni arttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Eli güçlenen Portekizli çalıştırıcı, bazı maçlarda yeniden 3'lü savunmaya dönmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Fenerbahçe'de bu planlar yapılırken, mevcut oyuncularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

İstiktarıyla ön plana çıkan Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla, Szalai için Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Yıldız futbolcunun bir talibi daha çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

İngiliz ekibi Fulham'ın da yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Macar stoper için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkan Szalai, 5 gol atarken 4 de asiste imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Macar Milli Takımı'nda ise 31 maçta sahaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Macar stoperin piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Stoper mevkisinde forma giyen Szalai, sol bek bölgesinde de görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Profesyonel kariyerine ülkesinin Mezokövesd takımında başlayan Szalai, 2019 yılında Apollon Limassol'a transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Premier Lig ekibinden Szalai için dev rakam!

Burada 2 yıl forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.

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