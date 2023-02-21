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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla devam edecek. Deprem felaketi sebebiyle ertelenen karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:50
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

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Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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