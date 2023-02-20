Yeni transferler Pedro ve Luan Peres

Fenerbahçe devre arasında transfer çalışmalarını sürdürürken takım içinden de iyi haberler gelmeye devam ediyor. Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro uzun süre forma giyememişti. İtalyan hücum oyuncusu deprem sebebiyle liglere verilen arada tedavi sürecini tamamladı. Önceki gün Karagümrük ile oynanan hazırlık maçını son 15 dakikasında görev aldı. Kaliteli ayaklara sahip olan Pedro'nun Mart başında tamamen hazır olması bekleniyor. Jesus ondan faydalanmak istediği için sakat olduğu dönemde dahi kontratının dondurulmasına onay vermemişti. Stoper Luan Peres de Kasımpaşa maçında 8 dakika oynamış. Ardından Adana Demir karşısında şans bulamamıştı. Önceki gün Karagümrük maçında 90 dakika sahada kaldı.



JESUS'UN ELi RAHATLADI

Sezon başında direkt ilk 11 oyuncusu olarak düşünülen Joao Pedro ve Luan Peres'in dönüşleri teknik direktör Jorge Jesus'un da elini rahatlattı. Portekizli hoca böylece aklındaki sistemi, istediği oyuncularla sahaya yansıtmaya çalışacak.