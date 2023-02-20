Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikle yapan sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden Kanarya, şu ana kadar üç transferde mutlu sona ulaştı.
İlk transferini savunma hattına yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yönetim, ikinci transferinin Jesus'un ısrarla istediği sol beke yaptı.
Fenerbahçe, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi transfer etti.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı sol bekle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, üçüncü transferini ise Barcelona B takımından gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Katalan devinde forma giyen Emre Demir ile 4.5 yıllık mukavele imzaladı.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladı.
Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgilendiği öne sürüldü.
İngiliz ekibi için masaya oturan yönetimin, Ziyech ile görüşerek transfere nokta koymak istediği iddia edilmişti.
Ancak Hakim Ziyech transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
BAYERN MÜNİH DEVREDE
Calciomercato.com'da yer alan habere göre; Bundesliga devi Bayern Münih, Hakim Ziyech'i transfer etmek istiyor.
Haberde PSG'nin de sezon sonunda Ziyech için yeni bir hamle daha yapacağı belirtildi.
Fransız ekibi, ara transfer döneminde Hakim Ziyech transferi için Chelsea ile anlaşmış ancak İngiliz ekibinin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Bu sezon Chelsea formasıyla 18 maça çıkan Ziyech, 1 asist kaydetti.
İşte o haber...