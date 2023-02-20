Haberler Fenerbahçe Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle 5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Chelsea forması giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i gündemine almıştı. Adı PSG ile anılan Faslı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:54
Mert Kılıç
Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikle yapan sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden Kanarya, şu ana kadar üç transferde mutlu sona ulaştı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

İlk transferini savunma hattına yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Yönetim, ikinci transferinin Jesus'un ısrarla istediği sol beke yaptı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi transfer etti.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertliler, Hollandalı sol bekle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Kanarya, üçüncü transferini ise Barcelona B takımından gerçekleştirdi.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertliler, Katalan devinde forma giyen Emre Demir ile 4.5 yıllık mukavele imzaladı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertlilerin Chelsea forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgilendiği öne sürüldü.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

İngiliz ekibi için masaya oturan yönetimin, Ziyech ile görüşerek transfere nokta koymak istediği iddia edilmişti.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Ancak Hakim Ziyech transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

BAYERN MÜNİH DEVREDE

Calciomercato.com'da yer alan habere göre; Bundesliga devi Bayern Münih, Hakim Ziyech'i transfer etmek istiyor.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Haberde PSG'nin de sezon sonunda Ziyech için yeni bir hamle daha yapacağı belirtildi.

Hakim Ziyech transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe derken...

Fransız ekibi, ara transfer döneminde Hakim Ziyech transferi için Chelsea ile anlaşmış ancak İngiliz ekibinin belgeleri zamanında göndermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kontratında sürpriz detay! O madde...
Gözünü 11'e dikti! İdmandan sonra da çalışıyor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TOKİ İstanbul Arnavutköy Başakşehir Esenler kura başvurusu isim listesi
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 Türk takımı Avrupa’da mücadele edecek 3 Türk takımı Avrupa’da mücadele edecek 12:11
Emre Taşdemir'den anlamlı hareket Emre Taşdemir'den anlamlı hareket 12:02
Kontratında sürpriz detay! O madde... Kontratında sürpriz detay! O madde... 12:01
Sivasspor - Tokat BLD maçı saat kaçta? Sivasspor - Tokat BLD maçı saat kaçta? 11:55
Ziyech transferinde sıcak gelişme! F.Bahçe derken... Ziyech transferinde sıcak gelişme! F.Bahçe derken... 11:52
Torino - Cremonese maçı saat kaçta? Torino - Cremonese maçı saat kaçta? 11:48
Daha Eski
Antalya'da Rubin Kazan CSKA Moskova'yı devirdi! Antalya'da Rubin Kazan CSKA Moskova'yı devirdi! 11:40
Süper Lig'den 5 talibi çıktı! Ayrılık... Süper Lig'den 5 talibi çıktı! Ayrılık... 11:24
Getafe - Valencia maçı saat kaçta? Getafe - Valencia maçı saat kaçta? 11:01
Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu" Zaniolo için şok sözler! "Transferine gerek yoktu" 10:59
Muslera erken dönüyor! Muslera erken dönüyor! 10:52
Kartal'a Ghezzal sevinci! Antalyaspor maçında... Kartal'a Ghezzal sevinci! Antalyaspor maçında... 10:31