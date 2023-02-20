Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.
Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.
Sezon başında yeni teknik direktörü kim olacağı merak edilen sarı-lacivertliler, ses getiren bir hamleye imza attı.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde sezona hızlı bir giriş yaptı.
Deneyimli hoca, oynattığı futbolla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Ligi bir süre lider götüren Fenerbahçe, başarılı oyununu UEFA Avrupa Ligi'ne de taşıdı.
Sarı-lacivertliler, mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Ancak Fenerbahçe'de Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Sarı-lacivertliler, turnuva nedeniyle lige verilen araya Giresunspor yenilgisiyle girdi.
Kanarya, Dünya Kupası sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini de kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
Jesus bu dönemde oynattığı üçlü savunma nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kaldı.
Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kanarya, Jorge Jesus'un kontratını uzatmak istiyor.
Ancak Portekizli çalıştırıcı sezon bitmeden masaya oturmaya sıcak yaklaşmıyor.
"FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK"
UOL BR haber sitesi, deneyimli çalıştırıcının sezon bitiminde Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia etti.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇECEK
Site, Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nı devralacağını belirtti.
Jorge Jesus, sezon başında göreve geldiği Fenerbahçe'nin başında 35 maça çıktı.
Portekizli teknik adam bu maçlarda 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.
68 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımla 2.17 puan ortalaması yakaladı.