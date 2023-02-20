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Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitecek deneyimli çalıştırıcının yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:02
Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Sezon başında yeni teknik direktörü kim olacağı merak edilen sarı-lacivertliler, ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde sezona hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Deneyimli hoca, oynattığı futbolla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Ligi bir süre lider götüren Fenerbahçe, başarılı oyununu UEFA Avrupa Ligi'ne de taşıdı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Sarı-lacivertliler, mücadele ettiği B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Ancak Fenerbahçe'de Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Sarı-lacivertliler, turnuva nedeniyle lige verilen araya Giresunspor yenilgisiyle girdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Kanarya, Dünya Kupası sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini de kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Jesus bu dönemde oynattığı üçlü savunma nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kaldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Kanarya, Jorge Jesus'un kontratını uzatmak istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Ancak Portekizli çalıştırıcı sezon bitmeden masaya oturmaya sıcak yaklaşmıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

"FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK"

UOL BR haber sitesi, deneyimli çalıştırıcının sezon bitiminde Fenerbahçe'den ayrılacağını iddia etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇECEK

Site, Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nı devralacağını belirtti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Yeni adresini duyurdular

Jorge Jesus, sezon başında göreve geldiği Fenerbahçe'nin başında 35 maça çıktı.

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