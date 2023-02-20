Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i renklerine bağlamıştı.
Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i renklerine bağlamıştı.
Galatasaray aynı dönemde Kaan Ayhan'ı almıştı. Üstüne bir de Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi alınca sarı-lacivertli taraftarların yönetime olan baskısı arttı.
Sosyal medyada organize olan taraftarlar, başkan Ali Koç'a yıldız transferi yapması yönünde çağrılar yaptılar.