Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın art arda transferleri Fenerbahçe’yi harekete geçirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yönetime sosyal medyadan baskıyı kurdu. Başkan Ali Koç ve idareciler, kanat oyuncusu transferinde rotayı değiştirdi. Marka bir isme gittiler. Lucas Moura için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Galatasaray aynı dönemde Kaan Ayhan'ı almıştı. Üstüne bir de Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi alınca sarı-lacivertli taraftarların yönetime olan baskısı arttı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Sosyal medyada organize olan taraftarlar, başkan Ali Koç'a yıldız transferi yapması yönünde çağrılar yaptılar.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Fenerbahçe gelecek vaat eden genç yıldızların peşindeydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Sarı-lacivertli yönetim listesine süper yıldızları da aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

MOURA BOMBASI!
Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Lucas Moura...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Tottenham'ın yıldızı için Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyla temas kurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

ŞANS BULAMIYOR
Problem çözen bir kanat oyuncusu olan 30 yaşındaki futbolcu, Tottenham'da forma bulamıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Bu sezon ligde 8 maçta şans buldu. Hiçbirine 11'de başlamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Sonradan oyuna girip sadece 98 dakika oyunda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta oynadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Tottenham ile kontratı sezon sonu tamamlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Avrupa'da transfer dönemi kapalı olduğu için şu anda Fenerbahçe güçlü bir aday.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

KUPA KOLEKSİYONERİ
Lucas Moura uzun yıllara dayanan kariyerine rağmen sadece 3 takımda forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Moura'nın peşinde! Tottenham'a teklif yapıldı

Sao Paulo'da yetiştikten sonra 40 milyon euro'ya PSG'ye transfer oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...
F.Bahçe'den flaş Zajc kararı! Sezon sonu...
Şaban ayında hangi zikir ve tesbihler çekilir 2023 Diyanet?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona hata yapmadı! Barcelona hata yapmadı! 00:54
Roma 3 puanı tek golle aldı! Roma 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Barcelona hata yapmadı! Barcelona hata yapmadı! 00:54
Roma 3 puanı tek golle aldı! Roma 3 puanı tek golle aldı! 00:52
Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! 00:40
Gol düellosunda kazanan Mainz! Gol düellosunda kazanan Mainz! 00:40
Daha Eski
Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! 00:37
Gol düellosunda kazanan Mainz! Gol düellosunda kazanan Mainz! 00:37
Ajax’lı Kudus Atsu’yu andı Ajax’lı Kudus Atsu’yu andı 23:56
Valencia'da 'bedava' tehlikesi! Valencia'da 'bedava' tehlikesi! 23:53
Josef'ten şampiyonluk sözleri! Galatasaray... Josef'ten şampiyonluk sözleri! Galatasaray... 23:42
F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı... F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı... 23:42