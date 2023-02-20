FENERBAHÇE HABERLERİ - Mason Greendwood'un son kararı bekleniyor!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmak istiyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin önceliği kanat transferi...
Kanat oyuncusu transfer edecek olan Fenerbahçe, Mason Greendwood ile temas kurmuştu.
İngiltere'de taciz suçlamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren genç futbolcu Manchested United ile yeniden sahaya çıkmak istiyor.
Ancak hem kulüp içinden hem de dışından ona olan tepkiler sürüyor.
Fenerbahçe de Greenwood'un son kararını bekliyor.
Oyuncu, ya ABD takımlarına gidecek ya da Fenerbahçe'ye.
Ada'da şu aşamada oynaması kolay görünmüyor.
MASON GREENWOOD KİMDİR?
1 Ocak 2001 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Manchester United'ın genç takımında başladı.
2019'da A takıma yükselme başarısı gösterdi.
21 yaşındaki Greendwood, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.
Greendwood, İngiltere Milli Takımı formasını 1 karşılaşmada terletti.
Genç yıldız, 1.81 cm boyunda...