FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Fenerbahçe'de, deprem felaketi nedeniyle süresi uzatılan ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de, deprem felaketi nedeniyle süresi uzatılan ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, bu dönemde kadrosuna Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde'yi katmıştı.
Genç futbolcuyla ilgili flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde önemli bir detay olduğu öğrenildi.
O detaya göre Hollandalı oyuncu 18 milyon euro ödenmesi durumunda istediği takıma gidebilecek.
Fenerbahçe, Oosterwolde'nin bonservisi için Parma'ya 6 milyon euro ödemişti.
Oosterwolde, sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.
Fenerbahçe'de bu sezon ara transfer döneminde dahil oldu.
1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
21 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 2 milyon euro...