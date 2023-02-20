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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu Jayden Oosterwolde ile güçlendirmişti. Hollandalı sol bekin sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Fenerbahçe'de, deprem felaketi nedeniyle süresi uzatılan ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Sarı-lacivertliler, bu dönemde kadrosuna Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde'yi katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Genç futbolcuyla ilgili flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde önemli bir detay olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

O detaya göre Hollandalı oyuncu 18 milyon euro ödenmesi durumunda istediği takıma gidebilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin bonservisi için Parma'ya 6 milyon euro ödemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Oosterwolde, sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Fenerbahçe'de bu sezon ara transfer döneminde dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde sürpriz detay!

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