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Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Son dakika spor haberi: Hücum hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler, Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ı kadrosuna katmak istiyor. Bir süredir girişimlerde bulunan Kanarya'ya Gabonlu dünya yıldızından sevindirici haber geldi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 21:27
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ın peşine düşen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumundaki yıldız oyuncuyla ilgili yaşanan gelişme taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Portekizli çalıştırıcı, hücum hattındaki rotasyonu artırmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Enner Valencia ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe dış transferde de hummalı bir operasyon yürütüyor.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Kış transferinin 5 Mart'a kadar uzamasının ardından yeniden düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Şimdiye kadar Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir hamleleri yapan Fenerbahçe, bombayı sona sakladı.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Bir süredir operasyonu sessiz sedasız yürüten Kanarya, Pierre-Emerick Aubameyang'ı gündeminde tutuyor.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Chelsea'de gözden çıkarılan yıldız golcü için yoğun bir uğraş veriliyor.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Liste başındaki golcü için ısrarcı olan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle masaya oturdu.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Fenerbahçe yönetimi kiralama formülünü ilk seçenek olarak belirledi.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Ada ekibi, gelecek planlarında yer vermediği Aubameyang'ın ayrılığına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertli kurmaylar, Gabonlu dünya yıldızını ikna etmek için mesai harcıyor.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

MLS'İ REDDETTİ!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Aubameyang, MLS'ten gelen teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Sarı-lacivertliler, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Aubameyang'ın Chelsea'den sezonun kalan bölümü için 5 milyon euro'luk bir alacağı var.

Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Fenerbahçe bu ücretin bir kısmını ödemeyi taahhüt etti. Transferde pazarlıklar devam ediyor.

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