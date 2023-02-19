Fenerbahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı...

Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ın peşine düşen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.
Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ın peşine düşen sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumundaki yıldız oyuncuyla ilgili yaşanan gelişme taraftarı heyecanlandırdı.
Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.
Portekizli çalıştırıcı, hücum hattındaki rotasyonu artırmak istiyor.
Enner Valencia ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe dış transferde de hummalı bir operasyon yürütüyor.
Kış transferinin 5 Mart'a kadar uzamasının ardından yeniden düğmeye basıldı.
Şimdiye kadar Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir hamleleri yapan Fenerbahçe, bombayı sona sakladı.
Bir süredir operasyonu sessiz sedasız yürüten Kanarya, Pierre-Emerick Aubameyang'ı gündeminde tutuyor.
Chelsea'de gözden çıkarılan yıldız golcü için yoğun bir uğraş veriliyor.
Liste başındaki golcü için ısrarcı olan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle masaya oturdu.
Fenerbahçe yönetimi kiralama formülünü ilk seçenek olarak belirledi.
Ada ekibi, gelecek planlarında yer vermediği Aubameyang'ın ayrılığına sıcak bakıyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar, Gabonlu dünya yıldızını ikna etmek için mesai harcıyor.
MLS'İ REDDETTİ!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Aubameyang, MLS'ten gelen teklifi geri çevirdi.
Sarı-lacivertliler, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak.
Aubameyang'ın Chelsea'den sezonun kalan bölümü için 5 milyon euro'luk bir alacağı var.
Fenerbahçe bu ücretin bir kısmını ödemeyi taahhüt etti. Transferde pazarlıklar devam ediyor.
Aubameyang bu sezon Chelsea'de 17 maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Yıldız oyuncunun İngiliz ekibinde sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.