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Fenerbahçe’den 4 gollü şov

Kanarya, hazırlık maçında Karagümrük’ü devirdi Gollerini S.Aziz, Zajc, Valencia ve S.Dursun attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
Fenerbahçe’den 4 gollü şov

Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada sarı-lacivertliler, tesislerde Karagümrük ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 4-2 kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus takımını üçlü savunma ile sahaya sürdü. Kanarya ilk devre müthiş bir futbol sergiledi. Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe attığı goller kadar oynadığı futbolla da göz doldurdu. Teknik direktör Jorge Jesus da oyuncularını alkışlayarak, onları kutladı.

İKİ SERDAR DA ATTI

Karagümrük maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna ortak olmaya başladı. Ligin dişli ekibi skorer ismi Mbaye Diagne ve Otabek Shukurov ile goller buldu. Andrea Pirlo'nun öğrencileri mücadelenin ikinci yarısında etkili bir performans sergilediler. F.Bahçe karşılaşmada her zaman kendini hazır tutan forveti Serdar Dursun ile bir gol daha buldu. Hazırlık karşılaşmasını 4-2 kazanmayı bildi. Sarı-lacivertlilerin gol yollarında yine rahat olması dikkat çekti. Jorge Jesus ikinci devrede takım savunmasında yapılan hatalarda uyarılarda bulundu.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Jorge Jesus maçtan sonra şunları söyledi: "Acı günler yaşadık. Herkesin aklında, kalbinde hala depremin izleri var. Biz mecburen işimize döndük. Hücumda iyi sinyaller verdik. Savunmada ise hatalarımız vardı. Bunlar üzerine çalışacağız. Resmi maçlara kadar hazırlığımız tamamlayacağız."

OOSTERWOLDE GRİP

Kanarya'nın devre arası transferlerinden Jayden Oosterwolde, grip olduğu için Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında forma giymedi.

ÜÇLÜ SAVUNMA ÇIKTI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmaya üçlü savunma ile başladı. Luan Peres, Serdar Aziz ve Attila Szalai üçlüsüyle çıktı.

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