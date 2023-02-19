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Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Fenerbahçe, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Miguel Crespo konusunda kararını verdi. Yakın zamanda oyuncu temsilcileriyle masaya oturularak orta yol bulunmaya çalışılacak. Kısa sürede anlaşılarak bu belirsizliğin de ortadan kaldırılması planlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 16:14
Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Vitor Pereira döneminde Sarı-lacivertlilere katılan Miguel Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti.

Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Orta sahada hem dinamizmi hem de tekniğiyle göz dolduran 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Crespo'ya zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Taraflar arasında rakam iyice azaldı.

Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Crespo 1.5 milyon euro istiyordu. Fenerbahçe de 1 milyon euro önermişti.

Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Taraflar orta noktada buluşmaya yakın.

Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Bu imza ile birlikte Crespo'nun olası satışında Kanarya'nın eli de güçlenmiş olacak.

Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Crespo bu sezon toplamda 27 maça çıktı. Bu maçların 20'sine 11'de başlayan Portekizli oyuncu 2 gol, 3 asistle oynadı.

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