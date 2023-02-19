Fenerbahçe Crespo konusunda kararını verdi!

Vitor Pereira döneminde Sarı-lacivertlilere katılan Miguel Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti.
Vitor Pereira döneminde Sarı-lacivertlilere katılan Miguel Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti.
Orta sahada hem dinamizmi hem de tekniğiyle göz dolduran 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2024 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Crespo'ya zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
Taraflar arasında rakam iyice azaldı.
Crespo 1.5 milyon euro istiyordu. Fenerbahçe de 1 milyon euro önermişti.
Taraflar orta noktada buluşmaya yakın.
Bu imza ile birlikte Crespo'nun olası satışında Kanarya'nın eli de güçlenmiş olacak.
Crespo bu sezon toplamda 27 maça çıktı. Bu maçların 20'sine 11'de başlayan Portekizli oyuncu 2 gol, 3 asistle oynadı.