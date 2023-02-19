Crespo kalacak

Vitor Pereira döneminde sarı-lacivertli ekibe katılan Miguel Crespo kısa sürede kendini camiaya sevdirmişti. Orta sahada hem dinamizmi hem de tekniğiyle göz dolduran 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2024 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Crespo'ya zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Taraflar arasında rakam iyice azaldı. Crespo 1.5 istiyordu. Fenerbahçe de 1 milyon euro önermişti. Taraflar ortada buluşmaya yakın. Bu imza ile birlikte Crespo'nun olası satışında Kanarya'nın eli de güçlenmiş olacak.