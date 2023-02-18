TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuyla ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine çıkan Valencia, Süper Lig'e damgasını vurdu.
Süper Lig'de 18 karşılaşmada sahaya çıkan Valencia, 20 gol ve 4 asistlik grafiğiyle göz doldurdu.
Gol krallığında zirvede oturan Ekvadorlu yıldız, taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus da oyuncusunun performansından oldukça memnun.
Portekizli çalıştırıcı, Valencia ile yaptığı görüşmede takımda kalması yönünde isteğini dile getirmişti.
Sözleşmesinin son senesinde olan Ekvadorlu oyuncu ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde bir yol alınamadı.
Performansıyla göz kamaştıran Enner Valencia, transferin de gözdesi konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe ile orta yol bulamayan deneyimli golcü, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Enner Valencia özellikle Brezilya, Arabistan ve İngiltere ekiplerinin radarına girmişti.
Deneyimli hücum oyuncusu, transferle ilgili sürpriz bir karar aldı.
VALENCIA INTERNACIONAL'E DOĞRU!
Uol'un haberine göre; Internacional, Ekvadorlu forvet Enner Valencia ile anlaşma sağladı.
Bu karşılaşmalarda 38 gollük katkı verdi.
Yıldız oyuncu ile el sıkışan Brezilya ekibinin, Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı kaydedildi.
Internacional yönetiminin, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin hemen feshi için görüşmeler yapacağı ifade edildi.
Fenerbahçe ile fesih için anlaşma yapılamaması durumunda Valencia ile yaz sezonu için ön sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.
Ekvadorlu oyuncu ülkesinin milli takımıyla 77 maçta sahaya çıktı.