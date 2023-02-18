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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesinin son senesinde olan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve takımın en önemli hücum kozu olan Ekvadorlu golcü sürpriz bir karar aldı. Sarı-lacivertli takımla kontrat yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Valencia takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Enner Valencia'nın yeni takımı... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 17:38
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuyla ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine çıkan Valencia, Süper Lig'e damgasını vurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de 18 karşılaşmada sahaya çıkan Valencia, 20 gol ve 4 asistlik grafiğiyle göz doldurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Gol krallığında zirvede oturan Ekvadorlu yıldız, taraftarın sevgilisi konumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Jorge Jesus da oyuncusunun performansından oldukça memnun.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Portekizli çalıştırıcı, Valencia ile yaptığı görüşmede takımda kalması yönünde isteğini dile getirmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Sözleşmesinin son senesinde olan Ekvadorlu oyuncu ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde bir yol alınamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Performansıyla göz kamaştıran Enner Valencia, transferin de gözdesi konumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile orta yol bulamayan deneyimli golcü, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Enner Valencia özellikle Brezilya, Arabistan ve İngiltere ekiplerinin radarına girmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Deneyimli hücum oyuncusu, transferle ilgili sürpriz bir karar aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

VALENCIA INTERNACIONAL'E DOĞRU!
Uol'un haberine göre; Internacional, Ekvadorlu forvet Enner Valencia ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Bu karşılaşmalarda 38 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Yıldız oyuncu ile el sıkışan Brezilya ekibinin, Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Internacional yönetiminin, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin hemen feshi için görüşmeler yapacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile fesih için anlaşma yapılamaması durumunda Valencia ile yaz sezonu için ön sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! Yeni takımı belli oldu

Ekvadorlu oyuncu ülkesinin milli takımıyla 77 maçta sahaya çıktı.

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