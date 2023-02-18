Önce kuvvet sonra taktik

A takım hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



KARAGÜMRÜK İLE OYNUYOR



Sarı-lacivertliler bugün Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak... Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak... Mücadeleye basın mensupları ve taraftar alınmayacak.