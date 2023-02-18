Haberler Fenerbahçe Karar aşamasında

Karar aşamasında

Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, İstanbul'da... Vargas'ın Ekvadorlu yıldız ile teklifleri masaya yatırması bekleniyor. Vargas önceliklerinin F.Bahçe olduğunu söylemişti. Sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki oyuncuya, Fenerbahçe 1+1 yıllık yeni kontrat önerdi. Valencia için Körfez ekiplerinin yanı sıra Barcelona, Aston Villa ve Internacional'in de devrede olduğu belirtiliyor. Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 23 gol ve 4 asist üretti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Karar aşamasında
Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, İstanbul'da... Vargas'ın Ekvadorlu yıldız ile teklifleri masaya yatırması bekleniyor. Vargas önceliklerinin F.Bahçe olduğunu söylemişti. Sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki oyuncuya, Fenerbahçe 1+1 yıllık yeni kontrat önerdi. Valencia için Körfez ekiplerinin yanı sıra Barcelona, Aston Villa ve Internacional'in de devrede olduğu belirtiliyor. Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 23 gol ve 4 asist üretti.
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