Fenerbahçe Ziyech için ısrarlı

Transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, Chelsea'nin Fas'lı yıldızı Hakim Ziyech'te umudunu koruyor. İngiliz ekibi 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık vermeye hazır. F.Bahçe'nin ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Ziyech, PSG'nin kapısından dönmüştü.
Transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, Chelsea'nin Fas'lı yıldızı Hakim Ziyech'te umudunu koruyor. İngiliz ekibi 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık vermeye hazır. F.Bahçe'nin ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Ziyech, PSG'nin kapısından dönmüştü.