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Fenerbahçe Ziyech için ısrarlı

Transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, Chelsea'nin Fas'lı yıldızı Hakim Ziyech'te umudunu koruyor. İngiliz ekibi 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık vermeye hazır. F.Bahçe'nin ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Ziyech, PSG'nin kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Ziyech için ısrarlı
Transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, Chelsea'nin Fas'lı yıldızı Hakim Ziyech'te umudunu koruyor. İngiliz ekibi 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık vermeye hazır. F.Bahçe'nin ikna etmek için yoğun çaba harcadığı Ziyech, PSG'nin kapısından dönmüştü.
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