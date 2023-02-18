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FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Devre arasında kadrosunu yeni takviyelerle kuvvetlendiren sarı lacivertlilerde, iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de bu isimlerin başında ise Enner Valencia yer alıyor. Yıldız futbolcudan yeni sözleşmesi için yönetime flaş bir istek geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Enner Valencia bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Yıldız oyuncunun geleceği ise merak konusu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Son olarak İtalyan ekibi İnter'in istediği iddiasıyla gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertli ekipte kalmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Yönetim de Valencia ile devam etmeye kararlı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Ancak kontrat süresi taraflar arasında imzaların atılmasına engel oluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık kontrat veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

1.8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Valencia, Türkiye'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Golcü isim yaşı nedeniyle geleceğini garanti altına almak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Sabah'ın haberine göre Ekvadorlu oyuncu sözleşmenin süresinin 2 yıla çıkartılmasını talep ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Sarı-lacivertli takımda yıllık 1.8 milyon euro kazanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

33 yaşındaki santrfor, yönetim isteğini kabul ettiği resmi imzayı atacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Tecrübeli golcü, Süper Lig'de 20 golle krallık yarışında liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Valencia, F.Bahçe ile Süper Lig'de 77 maça çıktı.

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