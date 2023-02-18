FENERBAHÇE HABERLERİ | Enner Valencia'dan flaş istek! Yeni sözleşmesi...

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hızlı geçiriyor.
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hızlı geçiriyor.
Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Emre Demir'in bonservisini Barcelona'dan aldıktan sonra Samsunspor'a kiraladı.
İç transferde de birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kanarya'da gündem Enner Valencia.
Enner Valencia bu sezon golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlıyor.
Yıldız oyuncunun geleceği ise merak konusu.
Son olarak İtalyan ekibi İnter'in istediği iddiasıyla gündeme geldi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular arasında yer alıyor.
Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertli ekipte kalmayı planlıyor.
Yönetim de Valencia ile devam etmeye kararlı.
Ancak kontrat süresi taraflar arasında imzaların atılmasına engel oluyor.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık kontrat veriyor.
1.8 MİLYON EURO KAZANIYOR
Valencia, Türkiye'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
Golcü isim yaşı nedeniyle geleceğini garanti altına almak istiyor.
Sabah'ın haberine göre Ekvadorlu oyuncu sözleşmenin süresinin 2 yıla çıkartılmasını talep ediyor.
Sarı-lacivertli takımda yıllık 1.8 milyon euro kazanıyor.
33 yaşındaki santrfor, yönetim isteğini kabul ettiği resmi imzayı atacak.
Tecrübeli golcü, Süper Lig'de 20 golle krallık yarışında liderlik koltuğunda oturuyor.
Valencia, F.Bahçe ile Süper Lig'de 77 maça çıktı.
Yıldız isim 39 gol atıp 14 asist yaptı.
Golcü futbolcunun bonservis değeri 3 milyon euro.