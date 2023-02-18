FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | FB maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, 18 Şubat Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FB maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.