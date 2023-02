İrfan Can Kahveci, depremde kaldığı otelin enkazında çalan bir cep telefonundan duyduğu Fenerbahçe Marşı ile motive olduğunu anlatan Adnan Fırat Albayram'a 'geçmiş olsun' telefonu açtı... Albayram, "Bir kişinin alarmı Fenerbahçe marşı olarak çaldı. Ben de koyu Fenerbahçeliyim. Eşimle her maçı izleriz. O gün Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dönmem lazım diye düşündüm" ifadelerini kullandı... İrfan Can, "Videonu gördük, çok duygulandık" diyerek Albayram'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.