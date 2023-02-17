Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün deprem felaketi sonrasında Kızılay ile başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 18:22
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan anlamlı bir davranış geldi. Portekizli hoca, sarı-lacivertli kulübün deprem felaketi sonrasında Kızılay ile başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Ülker Stadı'nda yapılan etkinlikte FB TV'ye açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkanı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ONU BİRAZCIK BİLE MUTLU EDEBİLDİYSEK NE MUTLU"

Önceki gün Ülker Stadı'nı gezen dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden ve futbol takımıyla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç'la ilgili de Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe'nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


DİĞER
ABD'li aktör Bruce Willis tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!
"Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum" Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu
Fenerbahçe'den Güney Koreli Jin-Ho Jo'ya 3 yıllık sözleşme!
Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?
Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023?
Son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi 18:49
Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu Salih Uçan depremzede Ömer'le buluştu 18:32
Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı Zakharyan'da mutlu son yakın! Dev teklif ortaya çıktı 18:26
Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek Jesus'tan kan bağışı kampanyasına destek 18:22
Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı 18:17
Samsunspor Bennasser'i transfer etti! Samsunspor Bennasser'i transfer etti! 18:10
Daha Eski
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı 17:06
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu 16:52
Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! 16:40
Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... 16:36
Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... 16:12
Antalyaspor transferi duyurdu! Antalyaspor transferi duyurdu! 16:05