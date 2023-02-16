FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'de ve 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'de ve 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Yıldız futbolcunun adı her geçen gün başka bir kulüple anılıyor.
Menajeri Gonzalo Vargas spekülasyonların önüne geçmek için açıklamalarda bulundu.
33 yaşındaki golcü için şu ifadeleri kullandı:
Bizim amacımız Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak.
Bu konuda da olumlu şekilde yol alıyoruz. Valencia, Barcelona'nın radarına girmiş bir oyuncu.
Bu da onun işini ne kadar iyi yaptığının bir göstergesi.
Onu isteyenler tabii ki olacaktır ancak dediğim gibi ana hedefimiz burada kalmak.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.
Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.