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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Enner Valencia birçok önemli kulübün radarında... Ekvadorlu oyuncunun menajeri konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'de ve 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Yıldız futbolcunun adı her geçen gün başka bir kulüple anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Menajeri Gonzalo Vargas spekülasyonların önüne geçmek için açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

33 yaşındaki golcü için şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Bizim amacımız Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Bu konuda da olumlu şekilde yol alıyoruz. Valencia, Barcelona'nın radarına girmiş bir oyuncu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Bu da onun işini ne kadar iyi yaptığının bir göstergesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Onu isteyenler tabii ki olacaktır ancak dediğim gibi ana hedefimiz burada kalmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajeri transferle ilgili konuştu!

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...

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