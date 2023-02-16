Depremzede Mehmet Akif Ağaç Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu! İşte o kareler

Sarı-lacivertli ekibin çarşamba günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde misafir ettiği 15 yaşındaki Mehmet Akif, perşembe günü de Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.

