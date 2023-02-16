Haberler Fenerbahçe Depremzede Mehmet Akif Ağaç Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu! İşte o kareler

Depremzede Mehmet Akif Ağaç Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu! İşte o kareler

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremde enkazdan kurtulan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 12:31
Depremzede Mehmet Akif Ağaç Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu! İşte o kareler

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Depremzede Mehmet Akif Ağaç Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu! İşte o kareler

Sarı-lacivertli ekibin çarşamba günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde misafir ettiği 15 yaşındaki Mehmet Akif, perşembe günü de Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.

Depremzede Mehmet Akif Ağaç Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu! İşte o kareler

Oyunculara formasını imzalatan Mehmet Akif Ağaç, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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