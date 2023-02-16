Depremzede Mehmet Akif Ağaç Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu! İşte o kareler

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Sarı-lacivertli ekibin çarşamba günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde misafir ettiği 15 yaşındaki Mehmet Akif, perşembe günü de Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.
Oyunculara formasını imzalatan Mehmet Akif Ağaç, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.