Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Deprem yaralarını sarmaya devam ederken Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Deprem yaralarını sarmaya devam ederken Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Deprem felaketi sonrasında özellikle Hatayspor ve Gaziantep'in oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'un yıldız golcüsü Bertuğ Yıldırım Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin de Bertuğ transferini doğruladı.
Çetin, genç oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Çarşamba günü İstanbul'dan uçağa binerek Antalya'ya gelecek ve kendisi sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atacak. Satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Daha önce kadromuza kaleci Helton Leite, Erdal Rakip ve Doğukan Sinik'i katmıştık.
Bertuğ da geldi, Balint Szabo da gelecek" dedi.
BERTUĞ YILDIRIM YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'YE
Takvim'in haberine göre; Hatayspor'un sezon sonu için önceliği Fenerbahçe'ye verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin sezon bittikten sonra Hatayspor ile bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.
Güney ekibi, transferde önceliği Fenerbahçe'ye verecek.
İki kulüp başkanı da bu konuda sözlü olarak anlaştı.
Genç golcü bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekiyor.
Bertuğ, 19 Süper Lig maçında 4 gol atarken 2 asist üretti.
VOLKAN DEMİREL'DEN BÜYÜK ÖVGÜ
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım'a övgü dolu sözler sarf etmişti.
Demirel, "Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var.
Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak.
Haaland, Ibrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum" sözlerini dile getirmişti.