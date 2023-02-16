Haberler Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 'Yerli Haaland' olarak anılan genç golcüyle ilgili dikkat çeken Fenerbahçe detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:40
Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Deprem yaralarını sarmaya devam ederken Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Deprem felaketi sonrasında özellikle Hatayspor ve Gaziantep'in oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'un yıldız golcüsü Bertuğ Yıldırım Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin de Bertuğ transferini doğruladı.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Çetin, genç oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Çarşamba günü İstanbul'dan uçağa binerek Antalya'ya gelecek ve kendisi sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atacak. Satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Daha önce kadromuza kaleci Helton Leite, Erdal Rakip ve Doğukan Sinik'i katmıştık.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Bertuğ da geldi, Balint Szabo da gelecek" dedi.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

BERTUĞ YILDIRIM YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'YE

Takvim'in haberine göre; Hatayspor'un sezon sonu için önceliği Fenerbahçe'ye verdiği öğrenildi.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Fenerbahçe'nin sezon bittikten sonra Hatayspor ile bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Güney ekibi, transferde önceliği Fenerbahçe'ye verecek.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

İki kulüp başkanı da bu konuda sözlü olarak anlaştı.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Genç golcü bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekiyor.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Bertuğ, 19 Süper Lig maçında 4 gol atarken 2 asist üretti.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

VOLKAN DEMİREL'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım'a övgü dolu sözler sarf etmişti.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Demirel, "Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var.

Bertuğ Yıldırım transferinde çarpıcı Fenerbahçe detayı! Antalyaspor'la anlaştı ancak...

Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak.

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