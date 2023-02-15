Joao Pedro'nun dönüş tarihi belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı Joao Pedro üst üste sakatlıklar yaşamıştı. Ligde sadece 10 maçta görev yapabilen ve 500 dakika sahada kalan 30 yaşındaki hücum oyuncusu Kayserispor'a karşı 1 gol, 1 asist üretmişti. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta oynamış ve 1 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sırasında bir kez daha sakatlanmıştı. Liglere verilen arada Joao Pedro büyük oranda iyileşti. Çalışmalarını aralıksız sürdüren yıldız isim forma giyecek duruma geldi. Mart başında ligler yeniden başladığında kadroda yer alabilecek. Teknik direktör Jorge Jesus sakatlığına rağmen onu bekleme kararı almıştı.