Haberler Fenerbahçe Joao Pedro'nun dönüş tarihi belli oldu!

Joao Pedro'nun dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Joao Pedro, liglere verilen arada iyileşti. İlk maçta forma giyebilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Joao Pedro'nun dönüş tarihi belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin sezon başında renklerine bağladığı Joao Pedro üst üste sakatlıklar yaşamıştı. Ligde sadece 10 maçta görev yapabilen ve 500 dakika sahada kalan 30 yaşındaki hücum oyuncusu Kayserispor'a karşı 1 gol, 1 asist üretmişti. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta oynamış ve 1 gol kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sırasında bir kez daha sakatlanmıştı. Liglere verilen arada Joao Pedro büyük oranda iyileşti. Çalışmalarını aralıksız sürdüren yıldız isim forma giyecek duruma geldi. Mart başında ligler yeniden başladığında kadroda yer alabilecek. Teknik direktör Jorge Jesus sakatlığına rağmen onu bekleme kararı almıştı.

DİĞER
Milli atlet Nagihan Karadere depremzedeler için seferber oldu! ‘Çocuklarının cansız bedeniyle baş başa kalan bir anne…’
Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Enkaz altında 202 saat geçirdiler umut ışığına yürüyerek ulaştılar: "Allah bize hidayet gösterdi"
Trabzonspor - Basel maçı için gönüller birleşti!
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia kuyruğu! A. Villa'dan sonra bir talip daha
Fenerbahçe'nin Greenwood umudu arttı!
Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim?
15 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Asrın felaketinde 10. gün...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:02
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 00:57
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:55
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu 00:16
TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! 00:16
Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı 00:16
Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a 00:16
Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... 00:16