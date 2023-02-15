Gönlümüzü fethetti

Flamengo'nun Al-Ahly'yi 4-2 yendiği maçta Brezilya ekibinin hocası Vitor Pereira atılan hiçbir gole sevinmemişti. Portekizli çalıştırıcı "Attığımız 4 gole sevinmedim çünkü daha geçen sene bulunduğum Türkiye'de insanlar zor durumdayken alt tarafı bir futbol maçı kazandığım için kalkıp da sevinmek bana yakışmazdı" diyerek gönülleri fethetti. İki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran başarılı teknik adama Türkiye'den "Helal olsun sana. Boşuna sevmemişiz" mesajları gitti.



30 MiLYON TL YARDIM

Vitor Pereira'nın önderliğinde Flamengo kulübünün teknik heyeti ve futbolcuları kendi aralarında yardım parası toplamıştı. Portekizli çalıştırıcı toplanan 30 milyon TL'lik yardımı Türkiye'ye yollamıştı. Deneyimli çalıştırıcı depremzedeler için de sık sık mesajlar yollayarak onlara moral veriyor.