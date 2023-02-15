Haberler Fenerbahçe Gönlümüzü fethetti

Gönlümüzü fethetti

Flamengo'nun Al-Ahly'yi 4-2 yendiği maçta Brezilya ekibinin hocası Vitor Pereira atılan hiçbir gole sevinmemişti. Portekizli çalıştırıcı "Attığımız 4 gole sevinmedim çünkü daha geçen sene bulunduğum Türkiye'de insanlar zor durumdayken alt tarafı bir futbol maçı kazandığım için kalkıp da sevinmek bana yakışmazdı" diyerek gönülleri fethetti. İki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran başarılı teknik adama Türkiye'den "Helal olsun sana. Boşuna sevmemişiz" mesajları gitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Gönlümüzü fethetti

Flamengo'nun Al-Ahly'yi 4-2 yendiği maçta Brezilya ekibinin hocası Vitor Pereira atılan hiçbir gole sevinmemişti. Portekizli çalıştırıcı "Attığımız 4 gole sevinmedim çünkü daha geçen sene bulunduğum Türkiye'de insanlar zor durumdayken alt tarafı bir futbol maçı kazandığım için kalkıp da sevinmek bana yakışmazdı" diyerek gönülleri fethetti. İki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran başarılı teknik adama Türkiye'den "Helal olsun sana. Boşuna sevmemişiz" mesajları gitti.

30 MiLYON TL YARDIM
Vitor Pereira'nın önderliğinde Flamengo kulübünün teknik heyeti ve futbolcuları kendi aralarında yardım parası toplamıştı. Portekizli çalıştırıcı toplanan 30 milyon TL'lik yardımı Türkiye'ye yollamıştı. Deneyimli çalıştırıcı depremzedeler için de sık sık mesajlar yollayarak onlara moral veriyor.

DİĞER
Milli atlet Nagihan Karadere depremzedeler için seferber oldu! ‘Çocuklarının cansız bedeniyle baş başa kalan bir anne…’
Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Enkaz altında 202 saat geçirdiler umut ışığına yürüyerek ulaştılar: "Allah bize hidayet gösterdi"
Trabzonspor - Basel maçı için gönüller birleşti!
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia kuyruğu! A. Villa'dan sonra bir talip daha
Fenerbahçe'nin Greenwood umudu arttı!
Türkiye Tek Yürek programı sunucuları kim?
15 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Asrın felaketinde 10. gün...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:20
Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! Milan, Tottenham'ı tek golle devirdi! 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:06
Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti Galatasaray'a transfer şoku! Teklifi reddetti 01:02
PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! PSG'ye evinde B. Münih çelmesi! 00:57
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 00:55
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isim Çin yolcusu 00:16
TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! TFF'den transfer döneminin uzatılması için yeni başvuru! 00:16
Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı Transferde flaş gelişme! Anlaşma sağlandı 00:16
Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a 00:16
Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... Fenerbahçe'den flaş Bertuğ kararı! Transferi... 00:16