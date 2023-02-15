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Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için atakta

Asrın felaketi sonrası Hatayspor Süper Lig'den çekilmişti. Kanarya, 'destek transferi' için Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki oyuncuda sona çok yaklaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için atakta

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde derin yaralar açmıştı. Depremden en çok etkilenen illerin başında da Hatay geliyor. Hatayspor takımı da yaşanan deprem sonrasında Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Fenerbahçe de kulübün mali yükünü azaltmak için Hatayspor'dan en azından 1 transfer gerçekleştirmeyi planlıyor. Gündemdeki isim Bertuğ Yıldırım. Sarı-lacivertliler 20 yaşındaki hücum oyuncusu için zorlu günler yaşayan Hatayspor ile görüşmeleri sürdürüyor.

BU SEZON SÜPER LİG'DE 4 GOL ATTI
Bertuğ Yıldırım, Sarıyer'den Hatayspor'a transfer olduktan sonra geçtiğimiz sezon fazla süre bulamamıştı. Daha çok son dakikalarda kenardan gelmişti. Takımın başına Volkan Demirel'in geçirilmesiyle beraber genç golcünün süreleri de arttı. Bertuğ bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere 16 karşılaşmada görev yaptı. Sivasspor, Başakşehir, Giresunspor ve Trabzonspor ağlarına 1'er gol bıraktı. Trabzonspor'a karşı 1 de asist yaptı. 20 yaşında 1.86 boyunda olan Bertuğ 'Yerli Haaland' olarak biliniyor.

ACAYİP BİR POTANSİYEL!
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım ile çalışmaya başlar başlamaz genç oyuncudaki potansiyeli görmüştü. O günlerde 20 yaşındaki golcü için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç... Bertuğ bu seviyelerin oyuncusu."

PULAT KEŞFETTİ
Bertuğ Yıldırım 2013 yılında Sarıyer alt yapısında futbola başladı. Onu ilk keşfeden isim Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını yapan Özhan Pulat oldu. Pulat 2018 yılında U-17 Türkiye Şampiyonası'nda Bertuğ'u özel olarak not etti. Pulat'ın önerisiyle Bertuğ, Hatayspor'a transfer edildi. Genç forvete Süper Lig'de ilk şansı da yine Ömer Erdoğan vermişti.

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