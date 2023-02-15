Antrenmanlar devam ediyor

Lige verilen arada izin yapan oyuncular önceki gün toplanmıştı. Sahaya inerek yeniden çalışmaya başlayan sarı- lacivertliler dün de bunları sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus öğrencilerinin depremde yaptığı katkılara teşekkür ederek "Hepiniz çok yürekli insanlarsınız. Yerlisi yabancısı tek yumruk olup insanların acısına ortak oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. Portekizli çalıştırıcı, ligler yeniden başlayana kadar hazır olacaklarını belirtti. Fenerbahçe'de ilk olarak yükleme antrenmanları yapılıyor.