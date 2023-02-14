Haberler Fenerbahçe Jesus isterse hamle yapılacak

Jesus isterse hamle yapılacak

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe 'yardım transferi'nde son kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı. Gaziantep FK'dan Lazar Markovic ve Maxim, Hatayspor’dan ise Saba Lobzjanidze ile Bertuğ listede... Portekizli hoca talep ederse girişimde bulunulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Jesus isterse hamle yapılacak

Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen kulüplere destek amacıyla bu takımlardan transfer edilecek isimlere 9'uncu yabancı olarak oynatılma izni tanıması, transferde yeni bir pencere açtı...

Fenerbahçe de bu imkanı Jorge Jesus'un talebi olursa kullanmayı düşünüyor...

Kanatlara bir takviye yapmayı değerlendiren sarı-lacivertliler ilk etapta Hatayspor'dan Saba Lobzjanidze ve Gaziantep'ten Alexandru Maxim'i radarına almıştı...

Bu isimlere iki takımdan Lazar Markovic ile Bertuğ Yıldırım da eklendi.

LAZAR MARKOVIC ESKİ ÖĞRENCİSİ
Dört oyuncu için son kararı ise Jesus verecek.

Portekizli çalıştırıcının istemesi halinde resmi olarak hamle yapılacak...

20 yaşındaki Bertuğ, Süper Lig'de bu sezon şuns bulduğu 16 maçta 4 gol+2 asist üretti.

Yetenekli oyuncu için Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Haaland gibi olabilecek özelliklere sahip" yorumunu yapmıştı...

Lazar Markovic ise hem Fenerbahçe hem Jesus'un eski oyuncusu.

Sırp yıldız sezon başında Partizan'dan geldiği Gaziantep'te 22 maçta 5 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

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