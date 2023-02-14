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Fenerbahçe'den kan bağışı kampanyası

Fenerbahçe Kulübü, Kızılay ile kan bağışı kampanyası başlatacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 18:28
Fenerbahçe'den kan bağışı kampanyası

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Üzüntümüzün tarifsiz olduğu bugünlerde yaralarımızı birlikte saracağız. Kızılay ile kan bağış kampanyası başlatıyor, 3 gün boyunca stadımızı kan bağışına açıyoruz. Depremden kurtulan, tedavi altında olan canlarımıza can olmak için herkesi kan vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülker Stadı'nda 16,17,18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanyada 16 Şubat Perşembe günü Başkan Ali Koç, yöneticiler, sporcular ve çalışanların kan bağışında bulunacağı aktarıldı.

Tüm üyeler, taraftar ve halkın davet edildiği kampanya, 16-17 Şubat tarihlerinde 09.00-21.00, 18 şubatta ise 10.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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