Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı.
Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, iki takımın resmi talebini 'hakları gelecek sezon geçerli olmak üzere' kabul etti.
Yaşanan bu gelişmeler transferi de doğrudan etkiledi.
Ligde kalan haftalarda olmayacak olan Hatayspor ve Gaziantep FK'nın birçok futbolcusu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.
İki kulüp de oyuncularının sezonun kalan bölümünü boşta geçirmemesi için farklı takımlara kiralanmasına sıcak bakıyor.
Gaziantep FK forması giyen Figueiredo Başakşehir ile, Markovic ise Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
Transferde hareketlilik devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, gözünü Hatayspor'a çevirdi.
FENERBAHÇE BERTUĞ YILDIRIM'I İSTİYOR!
Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.
Genç oyuncu teknik direktör Volkan Demirel ile adeta patlama yaptı.
20 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 4 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Teknik direktör Jorge Jesus da Bertuğ Yıldırım transferine onay verdi.
HEDEF BONSERVİSİYLE BİTİRMEK!
Editörlerimizden Burak Şentürk'ün edindiği bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, transferi bonservisiyle bitirmek istiyor.
Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.
Santrfor mevkisinde oynayan Bertuğ, hücumun iki kanadında da görev yapabiliyor.
Gelecek vaat eden oyuncunun Hatayspor'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Sarıyer altyapısında yetişen Bertuğ, 2021 yılında bedelsiz olarak Hatayspor'a geldi.
Türkiye alt yaş milli takımlarında 7 maçta sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor.