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Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Gol bölgesindeki rotasyonu artırmayı amaçlayan sarı-lacivertliler flaş bir hamlede bulundu. Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'un golcü oyuncusu Bertuğ Yıldırım için harekete geçti. İşte transferdeki son durum... (Özel Haber / Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 19:15 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 19:15
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Türkiye Futbol Federasyonu, iki takımın resmi talebini 'hakları gelecek sezon geçerli olmak üzere' kabul etti.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Yaşanan bu gelişmeler transferi de doğrudan etkiledi.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Ligde kalan haftalarda olmayacak olan Hatayspor ve Gaziantep FK'nın birçok futbolcusu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

İki kulüp de oyuncularının sezonun kalan bölümünü boşta geçirmemesi için farklı takımlara kiralanmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Gaziantep FK forması giyen Figueiredo Başakşehir ile, Markovic ise Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Transferde hareketlilik devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, gözünü Hatayspor'a çevirdi.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

FENERBAHÇE BERTUĞ YILDIRIM'I İSTİYOR!
Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Genç oyuncu teknik direktör Volkan Demirel ile adeta patlama yaptı.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

20 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 4 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Teknik direktör Jorge Jesus da Bertuğ Yıldırım transferine onay verdi.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

HEDEF BONSERVİSİYLE BİTİRMEK!
Editörlerimizden Burak Şentürk'ün edindiği bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, transferi bonservisiyle bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Santrfor mevkisinde oynayan Bertuğ, hücumun iki kanadında da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Gelecek vaat eden oyuncunun Hatayspor'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Sarıyer altyapısında yetişen Bertuğ, 2021 yılında bedelsiz olarak Hatayspor'a geldi.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Türkiye alt yaş milli takımlarında 7 maçta sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den flaş Bertuğ Yıldırım kararı! Transferi...

Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

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