Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş için sürpriz bir teklif geldi. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 10:36
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Türkiye, asrın felaketinde yaralarını sarmaya devam ediyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, tüm Türkiye tek yürek oldu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

TFF, depremler sebebiyle liglere ara verirken, transfer sezonunu da uzatma kararı almıştı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Deprem sonrası bölgeye yardım kampanyası düzenlemeye devam eden Fenerbahçe'de diğer yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli takımın oyuncularına transfer teklifi gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Bunlardan bir tanesi de Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

CSKA YENİDEN DEVREDE

Sabah'ın haberine göre; Rus takımı CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş'ı kadroya katmakta ısrarcı...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalan CSKA Moskova, Mert Hakan'ı tekrardan istedi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Sezon başında 3 milyon Euro öneren Moskova ekibi bu kez 4 milyon Euro'ya çıktı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Rusya'da transfer döneminin bitmesine 7 gün kalırken Rus ekibi yanıt bekliyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

F.Bahçe transfere sıcak bakarken 28 yaşındaki orta saha ise Moskova şehrine gitmeyi istemiyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Rus yetkililer oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Mert'in İstanbul ısrarı nedeniyle transfer de sonuçlanamıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Mert Hakan'ın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a teklif var! İşte önerilen rakam

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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