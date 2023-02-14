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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde olduğu Arda Güler için yeni teklifler geliyor. Yaşıtlarından üstün performans sergileyen genç yıldızın şimdiden geleceğinin ne olacağı merak konusu olmuştu. Adı PSG ile anılan Arda'ya bir dev kulüp daha talip oldu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:02 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 13:05
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Genç yıldız, gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken ve adı son dönemlerde PSG ile anılan Arda'yı bir dev talip daha çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, İspanyol devi Barcelona'nın gündeminde olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Katalan devinin 17 yaşındaki futbolcu için hamle yapabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

İspanyol basınından El Gol'ün haberine göre; 17 yaşındaki oyuncu şu an 10 milyon euro piyasa değerine sahip ve fiyatı sürekli artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

17 yaşındaki genç yıldızın "sözleşmesinde 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro serbest kalır maddesi" iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Arda Güler bu sezon 461 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Genç yıldız sözleşmesinin zorunlu olarak uzatılması için, Fenerbahçe'nin kalan maçlarında 1039 dakika oynaması gerekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Düşük fesih maddesi onu büyük kulüpler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Barcelona'nın bu rakamı kolaylıkla ödeyebileceği belirtilirken, transferde hızlı hareket etmek zorunda olduğu, zira diğer önemli

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Avrupa kulüplerinin de Arda'yı takip ettiği kaydedildi.

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