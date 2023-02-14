FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler dev kulübün radarında! PSG derken…

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Genç yıldız, gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Genç yıldız, gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, İspanyol devi Barcelona'nın gündeminde olduğu ifade edildi.
Katalan devinin 17 yaşındaki futbolcu için hamle yapabileceği öne sürüldü.
İspanyol basınından El Gol'ün haberine göre; 17 yaşındaki oyuncu şu an 10 milyon euro piyasa değerine sahip ve fiyatı sürekli artıyor.
17 yaşındaki genç yıldızın "sözleşmesinde 1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro serbest kalır maddesi" iddia edilmişti.
Arda Güler bu sezon 461 dakika süre aldı.
Genç yıldız sözleşmesinin zorunlu olarak uzatılması için, Fenerbahçe'nin kalan maçlarında 1039 dakika oynaması gerekiyor.
Düşük fesih maddesi onu büyük kulüpler için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Barcelona'nın bu rakamı kolaylıkla ödeyebileceği belirtilirken, transferde hızlı hareket etmek zorunda olduğu, zira diğer önemli
Avrupa kulüplerinin de Arda'yı takip ettiği kaydedildi.
Arda Güler bu sezon 17 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol 2 asist yaptı.