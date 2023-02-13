Kahveci’ye selam yolladı

İrfan Can Kahveci, kendisine sosyal medyadan çektiği video ile selam gönderen F.Bahçe taraftarı depremzedeye, kişisel hesabından, "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" yanıtını verdi.
İrfan Can Kahveci, kendisine sosyal medyadan çektiği video ile selam gönderen F.Bahçe taraftarı depremzedeye, kişisel hesabından, "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" yanıtını verdi.