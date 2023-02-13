Haberler Fenerbahçe Kahveci’ye selam yolladı

Kahveci’ye selam yolladı

İrfan Can Kahveci, kendisine sosyal medyadan çektiği video ile selam gönderen F.Bahçe taraftarı depremzedeye, kişisel hesabından, "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Kahveci’ye selam yolladı
İrfan Can Kahveci, kendisine sosyal medyadan çektiği video ile selam gönderen F.Bahçe taraftarı depremzedeye, kişisel hesabından, "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" yanıtını verdi.
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