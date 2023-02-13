Haberler Fenerbahçe Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızlarını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:44
Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde şu ana kadar üç isimle sözleşme imzaladı.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Kanarya; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan iki ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

MARKOVIC SEZON SONUNA KADAR FENERBAHÇE'YE

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de gündeme gelen ilk isim Lazar Markovic oldu.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Sırp kanat oyuncusu hem 2015-16'da Çubuklu formayı giymişti.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Deneyimli isim Jorge Jesus'un eski öğrencilerinden biri.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Markovic istemesi halinde sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilerde futbol hayatına devam edebilir.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

BERTUĞ YILDIRIM DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin lig bitene kadar kapılarını açması muhtemel bir diğer isim ise Hataysporlu Bertuğ Yıldırım.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Depremden sonra yaptıklarıyla adeta kahraman haline gelen teknik direktör Volkan Demirel'in 20 yaşındaki öğrencisi için de sarı-lacivertliler girişimde bulunabilir.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Transferler gerçekleşirse iki oyuncunun bu sezonki maaşlarını Fenerbahçe üstlenecek.

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