Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yıldızları Fenerbahçe'ye! İşte gündemdeki 2 isim

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde şu ana kadar üç isimle sözleşme imzaladı.
Kanarya; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illeri de etkileyen deprem sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan iki ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.
MARKOVIC SEZON SONUNA KADAR FENERBAHÇE'YE
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de gündeme gelen ilk isim Lazar Markovic oldu.
Sırp kanat oyuncusu hem 2015-16'da Çubuklu formayı giymişti.
Deneyimli isim Jorge Jesus'un eski öğrencilerinden biri.
Markovic istemesi halinde sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilerde futbol hayatına devam edebilir.
BERTUĞ YILDIRIM DA GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin lig bitene kadar kapılarını açması muhtemel bir diğer isim ise Hataysporlu Bertuğ Yıldırım.
Depremden sonra yaptıklarıyla adeta kahraman haline gelen teknik direktör Volkan Demirel'in 20 yaşındaki öğrencisi için de sarı-lacivertliler girişimde bulunabilir.
Transferler gerçekleşirse iki oyuncunun bu sezonki maaşlarını Fenerbahçe üstlenecek.