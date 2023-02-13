Gustavo'nun bonservisi alınmayacak

Gustavo Henrique, savunmadaki vasat performansı sonrası kulübeye çekilmişti. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak istemediğini bildirdi. Sarı- lacivertliler, sezon başında Gustavo'yu 1 sezonluğuna kiralamak için Flamengo'ya 1.4 milyon euro ödemişti... Brezilyalı savunmacının belirli bir maça çıkması durumunda Fenerbahçe'nin 1.4 milyon euro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini alma zorunluluğu olduğu ancak bu maddenin yürürlüğe girmesinin önleneceği ifade edildi... Flamengo'nun temmuz ayında geri dönecek olan 29 yaşındaki Gustavo Henrique'yi takımda düşünmediği ve şimdiden yeni kulüp aramaya başladıgı kaydedildi...