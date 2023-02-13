Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu!

Fenerbahçe akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Ardından sarı lacivertliler sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yaptı.
Fenerbahçe akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Ardından sarı lacivertliler sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yaptı.
Kanarya, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına 14 Şubat'ta devam edecek.
Öte yandan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.
Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, uzun süreli bir sakatlık yaşamıştı.
Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı mücadelede ağır bir sakatlık yaşamıştı.
Yaklaşık 2.5 aydır formasından uzak kalan 30 yaşındaki isimden müjdeli haber geldi.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro, takımla çalışmalara başladı.