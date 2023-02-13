Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu!

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu!

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Joao Pedro'dan sevindiren haber geldi. Sarı lacivertlilerde ciddi sakatlık geçiren golcü oyuncu, yapılan son antrenmanda takımla beraber çalışmalarda yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 19:48
Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Fenerbahçe akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Ardından sarı lacivertliler sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yaptı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Kanarya, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Fenerbahçe, hazırlıklarına 14 Şubat'ta devam edecek.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Öte yandan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, uzun süreli bir sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı mücadelede ağır bir sakatlık yaşamıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı belli oldu
Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu!
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
YKS VE LGS NE ZAMAN? 2023 | MEB'DEN AÇIKLAMA
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu! Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu! 19:35
Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz Ahmet Ağaoğlu: Gelirleri AFAD'a göndereceğiz 18:57
F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de ayrılık! Yeni takımı belli oldu 18:38
UEFA'dan Türkiye kararı UEFA'dan Türkiye kararı 17:59
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı Milli basketbolcu Nilay Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı 17:44
EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu 16:56
Daha Eski
Trabzonsporlu taraftarlardan Basel maçına yoğun ilgi Trabzonsporlu taraftarlardan Basel maçına yoğun ilgi 16:35
Uğurcan Çakır'dan anlamlı davet! Basel maçına... Uğurcan Çakır'dan anlamlı davet! Basel maçına... 16:23
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıktı Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıktı 16:15
Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! 16:12
Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor 15:59
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 15:53