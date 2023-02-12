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Yüz yüze görüşelim

Adıyaman'da enkaz altından 113 saat sonra çıkarılan küçük Mesut'un ilk sözleri Arda Güler olmuştu. Küçük Mesut ile Arda Güler dün telefondan görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Yüz yüze görüşelim

Adıyaman'da enkaz altından 113 saat sonra çıkarılan küçük Mesut'un ilk sözleri Arda Güler olmuştu. Mesut "Arda abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Jesus'a söyleyin seni daha çok oynatsın" demişti. Arda da ona "Güzel kardeşim pes etmedin. Kendine dikkat et. Yüz yüze görüşmek dileğiyle" şeklinde cevap verdi.

MESUT: MİLYONDA BİR GELİR

Küçük Mesut ile Arda Güler dün telefondan görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Mesut, çok sevdiği Arda ağabeyine "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam abi. Senin gibi topçular milyonda bir gelir" dedi. Arda da "Teşekkürler kardeşim. En yakın zamanda tesislere bekliyorum. Sana formamı vereceğim" cevabını verdi

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