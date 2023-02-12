Teşekkürler Azerbaycan

Tek millet iki devlet... Azerbaycan ile kardeşlik bağımızın ne kadar güçlü olduğu depremde bir kez daha kendini gösterdi. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımlar geldi. Azeriler de ilk günden itibaren canla başla, maddi-manevi hep yanımızda oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Azeri kanalına bağlanarak duygularını dile getirdiler. Başkan Koç "Fenerbahçe adına bütün Azerbaycan halkına teşekkürlerimi ve minnettarlığımı iletmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN: ALLAH RAZI OLSUN

Mert Hakan Yandaş da Azeri halkına seslendi. Tecrübeli futbolcu "Herkesten Allah razı olsun. Vatanımızın başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altından çıkanlar inşallah bir an önce yakınlarına kavuşurlar. Bizim için çok büyük bir felaket. Azeri halkına destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu