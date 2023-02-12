Haberler Fenerbahçe ‘İrfan Can Kahveci’yi seviyorum’

İrfan Can Kahveci’yi seviyorum’

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarı, İrfan Can Kahveci'ye mesaj görderdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
‘İrfan Can Kahveci’yi seviyorum’

Sarı-lacivertli takımda en sevdiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyleyen minik depremzede, videoda "En büyük İrfan Can Kahveci, en büyük Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Bu video kısa sürede büyük ilgi gördü.


'Selamını aldım kardeşim'
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, minik taraftarın videosuna yanıt verdi. İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı: "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız."

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