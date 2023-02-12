‘İrfan Can Kahveci’yi seviyorum’

Sarı-lacivertli takımda en sevdiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyleyen minik depremzede, videoda "En büyük İrfan Can Kahveci, en büyük Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Bu video kısa sürede büyük ilgi gördü.



'Selamını aldım kardeşim'

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, minik taraftarın videosuna yanıt verdi. İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı: "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız."