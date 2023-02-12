Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Arda Güler ve Altay Bayındır'la görüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 119. saatinde enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan, sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır ve genç oyuncu Arda Güler'le görüştü.
Enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan'ı, sarı-lacivertliler yalnız bırakmadı. Kamilcan ile telefonda görüntülü görüşen Altay Bayındır ve Arda Güler, depremzede çocuğa moral verdi.
Altay Bayındır, Kamilcan'ımızla görüştü.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2023
Kelimeler kifayetsiz… İyi ki varsın Kamilcan🙏🏼 pic.twitter.com/Dz26HCBkJE