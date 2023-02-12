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Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Arda Güler ve Altay Bayındır'la görüştü

Son dakika haberleri... Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili derinden etkileyen büyük deprem sonrası enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş, sarı-lacivertli futbolcular Arda Güler ve Altay Bayındır'la görüştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 09:31
Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Arda Güler ve Altay Bayındır'la görüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 119. saatinde enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan, sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır ve genç oyuncu Arda Güler'le görüştü.

Enkaz altından Fenerbahçe formasıyla çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan'ı, sarı-lacivertliler yalnız bırakmadı. Kamilcan ile telefonda görüntülü görüşen Altay Bayındır ve Arda Güler, depremzede çocuğa moral verdi.

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