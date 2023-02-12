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Çadıra ihtiyacımız var

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamalarla depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun çaba harcıyor. Bölgede özellikle gece eksi derecelerde devam eden soğuklar var. Bu sebeple ana ihtiyacın çadır olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Çadıra ihtiyacımız var
Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamalarla depremzedelerin yaralarını sarmak için yoğun çaba harcıyor. Bölgede özellikle gece eksi derecelerde devam eden soğuklar var. Bu sebeple ana ihtiyacın çadır olduğu duyuruldu. Kulüp de taraftarlarına seslenerek çadır ve battaniye ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.
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