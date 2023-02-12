Haberler Fenerbahçe 119 saat sonra çubuklu formayla

119 saat sonra çubuklu formayla

Enkazdan 119 saat sonra Fenerbahçe formasıyla çıkan 16 yaşındaki Kamilcan, “Ertesi gün maç olduğu için formamla uyumuştum” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
119 saat sonra çubuklu formayla
Yüzyılın Felaketi'nde kaybettiğimiz canlara üzülürken, mucize kurtuluş hikayeleri de acımıza bir nebze olsun derman oluyor. Kamilcan Ağdaş da bunlardan biri... 16 yaşındaki Kamilcan, depremin olduğu gece üzerinde Fenerbahçe formasıyla uyudu. Aklında ertesi gün oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı vardı. Ancak Kahramanmaraş'taki evinin yıkılması sebebiyle enkaz altında kaldı. Yaşam üçgeninde hayata tutunan genç taraftar tam 119 saat sonra sağlıklı şekilde enkaz altından çıkarıldı. İlk cümlesi de "Bugün günlerden ne? Fenerbahçe maçı olduğu için üzerimde formamla uyumuştum" oldu. Sözleri izleyenleri duygulandırdı.
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