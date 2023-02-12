119 saat sonra çubuklu formayla

Yüzyılın Felaketi'nde kaybettiğimiz canlara üzülürken, mucize kurtuluş hikayeleri de acımıza bir nebze olsun derman oluyor. Kamilcan Ağdaş da bunlardan biri... 16 yaşındaki Kamilcan, depremin olduğu gece üzerinde Fenerbahçe formasıyla uyudu. Aklında ertesi gün oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçı vardı. Ancak Kahramanmaraş'taki evinin yıkılması sebebiyle enkaz altında kaldı. Yaşam üçgeninde hayata tutunan genç taraftar tam 119 saat sonra sağlıklı şekilde enkaz altından çıkarıldı. İlk cümlesi de "Bugün günlerden ne? Fenerbahçe maçı olduğu için üzerimde formamla uyumuştum" oldu. Sözleri izleyenleri duygulandırdı.