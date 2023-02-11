Haberler Fenerbahçe Keşke rekabet böyle olsa

Keşke rekabet böyle olsa

Üç büyükler ortak karar ile deprem bölgesine dün gönderdikleri TIR'ları birlikte yola çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Keşke rekabet böyle olsa

3 TIR'ın da üzerinde F.Bahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın logoları yan yana yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Zaten taraftarlar ortak çalışıyorlar. Bu da Türk Milleti'nin güzelliği, yüceliği. Bıçak kemiğe dayandığı zaman bu ülke için kolkola, omuz omuza nasıl çalışabileceğini gösteriyor. Galatasaray'a ve Beşiktaş'a bu işbirliği için teşekkür ediyorum. Türk sporu takdire şayan bir iş çıkarmıştır. Bütün camialar el ele vermiş durumda. Keşke rekabet ortamı da böyle olsa" ifadelerini kullandı.


ÖZEL MAÇ HAZIRLIĞI
Başkan Ali Koç, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar yapma teklifleri geldiğini, ara dönemde bu yardım maçlarını organize edebileceklerini açıklamıştı... Tekliflerin değerlendirildiği, önümüzdeki günlerde bu tip bir karşılaşma olabileceği belirtildi. Jesus da takımın maç ritmini kaybetmemesi için fikre sıcak bakıyor.


3 büyüklerin tırları birlikte yola çıktı
Fenerbahçe'nin dünkü yardım TIR'ıı, Ülker Stadı'ından G.Saray ve Beşiktaş'ın yardım tırı ile aynı anda deprem bölgesine hareket etti. Tırın önünde 3 büyük takımın logosu birlikte yer aldı.

DURMAK YOK DESTEĞE DEVAM
Fenerbahçe, on ilimizi vuran depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyasını sürdürüyor. Taraftarların ve vatandaşların getirdiği malzemeler Ülker Stadı'nda kolilenip, afet bölgelerine gönderiliyor. Önceki gece yola çıkan 28. TIR da bölgeye ulaştı... 29. ve 30. TIR'lar da dün gönderildi... Başkan Ali Koç ve yöneticiler çalışmaları yerinde takip ederek görevlilere destek veriyor... Öte yandan Koç, AFAD'ın gelen yoğun yardımların dağıtımındaki zorluk nedeniyle ara vermelerini istediğini açıkladı... Tırların bugün tekrar yola çıkması bekleniyor...


Dayanışmayla üstesiden geleceğiz
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Bekir İrdem, Fenerbahçe TV'ye konuştu. Depremin ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu belirten İrdem, "On binlerce insanın ölmesi hakikaten insanın yüreğini dağlıyor. Devletimizin önderliğinde, tüm bu yardımlar gerekli yerlere gönderiliyor. Dayanışmayla, iş birliğiyle üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

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