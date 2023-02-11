Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.
Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Kanarya, şu ana kadar 3 transfer gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, ilk olarak Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
İkinci transferini sol bek bölgesine yapan sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzaladı.
Kanarya, son olarak Barcelona B takımından Emre Demir'i transfer ederek oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, adı transfer söylentilerine karışan isimlerden biri de Enner Valencia olmuştu.
Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızın adı Barcelona ile anılıyordu.
Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BARCELONA'NIN İLGİSİ VARDI"
İspanyol basınından MachDeportes'e konuşan Vargas, "Barcelona'nın Valencia'ya ilgisi vardı ancak resmi teklif yapılmadı. Barcelona'nın Valencia'ya ilgi göstermesi bile ailesi için gurur kaynağı oldu." dedi.
Öte yandan Gonzalo Vargas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili de konuştu.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Yeni mukavele konusunda Arjantin basınından Ole'ye konuşan Vargas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda görüştüklerini ancak başka takımdan da tekliflerin olduğunu belirtti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkan Enner Valencia, 23 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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