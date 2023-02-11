Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız ismin menajeri, yaptığı açıklamada oyuncusuna Barcelona'nın ilgi gösterdiğini söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 14:00
Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen Kanarya, şu ana kadar 3 transfer gerçekleştirdi.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Fenerbahçe, ilk olarak Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

İkinci transferini sol bek bölgesine yapan sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Kanarya, son olarak Barcelona B takımından Emre Demir'i transfer ederek oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, adı transfer söylentilerine karışan isimlerden biri de Enner Valencia olmuştu.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızın adı Barcelona ile anılıyordu.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, İspanyol basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

"BARCELONA'NIN İLGİSİ VARDI"

İspanyol basınından MachDeportes'e konuşan Vargas, "Barcelona'nın Valencia'ya ilgisi vardı ancak resmi teklif yapılmadı. Barcelona'nın Valencia'ya ilgi göstermesi bile ailesi için gurur kaynağı oldu." dedi.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

Öte yandan Gonzalo Vargas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili de konuştu.

Fenerbahçeli yıldızın menajerinden transfer itirafı! Barcelona...

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Yeni mukavele konusunda Arjantin basınından Ole'ye konuşan Vargas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda görüştüklerini ancak başka takımdan da tekliflerin olduğunu belirtti.

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