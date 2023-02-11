Fenerbahçe Trabzonlu muhtarı ve enkazdan kurtardığı Elif'i paylaştı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma neden olan deprem sonrası enkaz altında kalan 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'i, bölgeye yardıma gelen Trabzon Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı demirci ustası Coşkun Ayyıldız ve ekibi kurtardı.

Trabzonspor Kulübü ise bu anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fenerbahçe Kulübü ise bu videoyu alıntılayarak, "Sarı Kanarya'mız, Elif'imiz, 85 milyon biriz! Seninle, seni kurtaran kahraman muhtarımız ve ekibiyle birlikte Şükrü Saracoğlu'nda maç izleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.