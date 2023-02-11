Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş için kulüpten paylaşım geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki şiddetli deprem tam 10 şehrimize ağır hasarlar verdi.

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden sonra tüm Türkiye'de seferberlik ve deprem bölgelerinde OHAL ilan edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili derinden etkileyen büyük deprem sonrası, Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Kamilcan, ertesi gün maç var diye geceden Fenerbahçe formasını giydiğini söyledi. O görüntü sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmadı. Yapılan paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" denildi.