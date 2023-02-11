Haberler Fenerbahçe Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş için kulüpten paylaşım geldi

Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş için kulüpten paylaşım geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden 119 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın üzerinde Fenerbahçe forması olması dikkat çekmişti. Kamilcan'ın o sözleri herkesi duygulandırırken sarı-lacivertli kulüpten de paylaşım geldi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:21
Enkazdan Fenerbahçe formasıyla çıkarılan Kamilcan Ağdaş için kulüpten paylaşım geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki şiddetli deprem tam 10 şehrimize ağır hasarlar verdi.

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden sonra tüm Türkiye'de seferberlik ve deprem bölgelerinde OHAL ilan edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili derinden etkileyen büyük deprem sonrası, Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Kamilcan, ertesi gün maç var diye geceden Fenerbahçe formasını giydiğini söyledi. O görüntü sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmadı. Yapılan paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" denildi.

DİĞER
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın eşi Didem Petekkaya acı haberi böyle paylaştı: Olmadı…
Erkan Petekkaya 'enkaz altındalar lütfen yardım edin' demiş Seren Serengil'in içi parçalanmıştı! Didem Petekkaya acı haberi paylaştı: "Olmadı"
Süper Lig kulüplerinden deprem bölgesine dev yardım!
Dostluk TIR'ları aynı anda yola çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ziyech için Jesus bekleniyor! Yeni takviye derse...
Sezon sonu Ferdi ve Osayi için dev rakam!
11 Şubat Cumartesi depremler, artçılar ve büyüklükleri
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Valencia - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 10:18
Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum" Atsu'nun eşinden açıklama! "Hayatta olduğuna inanıyorum" 10:12
Sevilla - Mallorca maçı saat kaçta? Sevilla - Mallorca maçı saat kaçta? 10:11
Almeria - Real Betis maçı saat kaçta? Almeria - Real Betis maçı saat kaçta? 10:04
Bournemouth - Newcastle United maçı saat kaçta? Bournemouth - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:55
Southampton - Wolverhampton saat kaçta? Southampton - Wolverhampton saat kaçta? 09:50
Daha Eski
Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? 09:46
Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! 09:44
Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği 09:40
NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! 09:37
Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 09:35
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 09:34