Enkazdan çıkarılan Mesut Arda Güler'le görüntülü konuştu!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremde Adıyaman'da göçük altında kalan Mesut, 113. saatte enkazdan çıkarılmıştı.

Minik taraftar, enkazdan çıkarıldıktan sonra ise Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'e yolladığı mesajda, "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın" demişti.

Genç futbolcu, minik depremzede ile telefonda görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp ise bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Mesut, Arda abisi ile görüştü. En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun" ifadelerine yer verdi.