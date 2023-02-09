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Transfer için top Jesus’ta

TFF'nin ara transfer dönemini 10 gün uzattığını açıklamasıyla Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Transfer için top Jesus’ta

TFF'nin ara transfer dönemini 10 gün uzattığını açıklamasıyla Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi. Şu an tüm imkanları ile deprem bölgesine yardıma odaklanan sarılacivertli kurmaylar, teknik direktör Jorge Jesus'un da fikrini aldıktan sonra yeni hamle yapıp yapmayacağına karar verecek.

HÜCUMCU VE KALECİ GÜNDEMDE

Jesus'un istemesi halinde hücum hattına ve kaleye önümüzdeki hafta hamle yapılması olasılıklar arasında... Fenerbahçe, ara transferde şu ana kadar Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, Parma'dan Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i renklerine bağladı. Emre, Samsunspor'a kiralandı.

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